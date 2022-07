VIDEO | Jennifer Lopez kandis selle suve kõige popimat soengut

Megan Fox, Millie Bobby Brown, Simone Ashley, Hailey ja Dua on kõik seda soengut varasemalt kandnud ja nüüd ka Lopez, vahendab Cosmopolitan. Nii võib öelda, et tegemist on ilmselt 2022. aasta suve kõige kõigema stiiliga. Kui sina oled moearmastaja, kellele meeldib trendidega kaasas käia, siis on viimane aeg oma juustesse mõned punupatsid punuda.

Pisikeste punutiste kandmiseks on mitmeid viise ja need on kõik võrdselt lahedad, kuid staaride soengustilist Chris Appleton otsustas Jenniferile need patsid just nägu raamima punuda. Kuid vaata siit videost, kuidas ta ühendas kaks suvist trendi, rannalokid ja punutised: