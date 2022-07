Paljud naised ei ole oma partneritega rahul ja põhjus võib peituda selles

Viirsaare sõnul võimaldab konstellatsiooni meetod minna kuni 7 põlve tagasi ja seal esinevaid kitsaskohti, arusaamatusi ja probleeme nähtavaks teha ja lahti mõtestada. „Me vaatleme probleemi kõrvalt, anname sellele koha ehk teadvustame ja täname oma esivanemaid meile antud elu eest. Läbi tänulikkuse me võimaldame armastusel voolata oma esivanematelt meieni ja edasi lastele. Täna on väga palju peresid, kus lapsed kipuvad ülekäte minema. Kui ma uurin, kuidas nende laste vanemad oma vanematega läbi saavad, siis tihti kuulen vastuseks, et nad omavahel ei suhtle. Armastus ei voola, takistus on ees. Läbi konstellatsiooni saame takistuse eemaldada ja armastus hakkab jälle voolama,“ räägib Viirsaar.