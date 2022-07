Justin Petrone hägune öö: suvi oli äsja alanud. Olin pidevast vaoshoitusest nii väsinud

Ilus. Milline maiuspala on kuulda muusikat peolt, mis tahes peolt, kuulda hääli akende ja väravate tagant. Inimesed on kokku tulnud, kes teab, ehk isegi selleks, et tantsida. Jah, mõned neist lärmavad ega lase naabritel magada… Aga nendes suvistes pidudes on see elus energia, mingis mõttes segav vibratsioon, mis nagu liivapritsiga läbi õhtuse niiskuse tungib.