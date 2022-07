45aastane eestlanna: mõned kuud tagasi vahetasin partnerit ja ennäe imet – tuleb välja, et seks on ülivõimas asi!

Nii kirjeldab üks küps naine oma kogemusi. Uurisime paarikümnelt naiselt, kuidas nemad oma seksuaalsust aastate vältel on tunnetanud. Ning tõepoolest, nende lugudest selgub üsna rõõmustav tõsiasi: mida vanemaks me saame, seda paremaks seks muutub. Seda kinnitavad ka teadlased. Loogiline ju: me õpime oma keha ja seda erutavaid faktoreid tundma ning oskame neile tähelepanu juhtida.