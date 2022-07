Kolm väga olulist põhjust, miks kõik peavad NÕUDMA pandinõusid

Keegi ei kahtle selles, et ühekordsete nõude kasutamine tekitab palju prügi. Tugevamad festivalihundid teavad hästi, milline vaatepilt avaneb pärast viimase bändi viimast lugu, kui koju ruttavatest kultuurisõpradest jäävad maha üle ääre ajavad prügikastid ja tühjade topside meri. Oleme siiski viisakad inimesed ja paar tundi hiljem on enamus prügist kenasti kokku korjatud ja hommikuks on kasutu plastik juba leidnud tee prügimäele ning alata võib järgmine festivalipäev. Päris võluväel prügi siiski ei kao. Selle eest hoolitsevad kümned usinad inimesed festivalialal ööpimeduses „korjet“ tehes, prügiautosid juhtides ja prügimäel töötades. Sellel on selgelt mõõdetav mõju keskkonnale. Aga see ei ole kaugeltki suurim mure.

Tegelik probleem on ühekordsete nõude tootmine. Kusjuures pole erilist vahet, kas nõu on tehtud plastist või paberist või taimedest. Oluline on, et ühekordsete plasttopside suurim oht peitub nende tootmises. Just nimelt „peitub“, sest plasttopsi käes hoides ei osata tavaliselt mõelda, et see on juba suurema osa oma hävitustööst ära teinud – 90% ühekordse topsi keskkonnamõjust tekib seda tootes ja transportides. Viisakas ja loodust austav festivalikülaline võib ühe korra kasutatud topsi küll korralikult prügikasti panna, kuid ainuüksi otsusega seda kasutada on ta juba loodust korralikult nuhelnud. Kui me järjekindlalt keeldume ühekordsete nõude kasutamisest ja selle asemel nõuame korduskasutatavaid lahendusi, siis väheneb nõudlus ühekordsete nõude järele, neid toodetakse vähem ja maailm ongi parem. Just nagu plastkõrtega, mille kadumise pärast ei kurvasta just liiga paljud inimesed.

Taaskasutusest pole suurt abi, vaja on korduskasutamist