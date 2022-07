VIDEOD | Traditsiooniline pärimusmood värskes võtmes! OmaMood 2022 andis välja seitse unikaalset lühifilmi

Annika Vaalma kollektsioon on inspireeritud setode kultuuripärandist - rahvarõiva lõigetest, tikanditest, seto muinasjuttudest ja kauge uurali kajast.

Kollektsioonis „57° 49′ N, 27° 27′ E“ ehk Obinitsas on kasutatud villa, peenvillast kangast, puhast siidi ning bravuurikat kuldtikandit, hõbedasi litreid ja Swarovski kristalle.

Anu Sirkase masinkudumite kollektsiooni aines tuleb tema ema aia mustritest ning ideest lihtsast ja õnnelikust elust – meekärjed oma korrapäras, meemaitse ja -lõhn, sirged aiateed saialille peenarde vahel ning viinamarjakobarad kasvuhoones. Need sensatsioonid avalduvad kudumite abstraktsetes mustrites ning rikkalikes värvides. Anu Sirkas ütleb, et mesilased on justkui inimesed – nad sumisevad õnnelikena õues, kui päike paistab ning poevad peitu, kui vihma sajab. Kui nad enam õnnelikud pole, pakivad nad kohvrid ning lendavad minema.

TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia vilistlaste Grete Küppari ja Maarja Palu teine ühiskollektsioon „Linna moodi“ on inspireeritud kaapotkleitidest, mida kanti üleminakuajal rahvarõivastelt linnamoele.Grete Küppari kostüüme ehivad Maarja Palu hõbeketid, mis imiteerivad võrk-kangast ja pitsi. Hõbe on jõukuse sümbol, kuid Maarja Palu on võrku jätnud augud, mis juhib tähelepanu sellele, et veel hiljaaegu ei kaotanud rõivas pärast kulumist oma väärtust, vaid seda parandati ja kanti edasi.

Katre Arula Meistrikoda on aastaid valmistanud mööblitööstuse tekstiili ülejääkidest käe-, õla- ja seljakotte. Kangajääkidest eraldi on Arula kõrvale pannud hinnalisi villa- ja vilditükke, mis nüüd eksklusiivselt OmaMoe jaoks väljundi on leidnud. Kui tõmmata paralleel metallide ja kangakiudude vahel, siis ütleb Arula, et siid võrdub kulla ja vill hõbedaga. Kollektsioon on inspireeritud taaskasutusest ja rahvuslikest motiividest, eriti rahvariide triibuseelikutest. Lisaks ehtimisest ja omanäolisusest.