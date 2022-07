Kiirabi juuste väljalangemise puhul. Spetsialistid soovitavad ja kliendid kiidavad

Paljud inimesed on täheldanud, et pärast koroona põdemist kaotavad nad märgatavalt palju juukseid. Äkiline ja väga tõsine juuste väljalangemine leiab enamasti aset üks kuni kolm kuud pärast põdemist. Mis aitaks, kui selline olukord peaks tekkima, ja kas on võimalik seda ka ennetada?

Ampullid aitavad juuksesibulaid juuksepesadesse kinnitada, pikendada juukse elutsüklit, stimuleerivad peanaha vereringet ja kaitsevad peanahka. Enamasti hakkab juuste väljalangemine vähenema pärast paarinädalast kasutamist. Labo Hair Lossi tootega soovitan teha kahekuulise kuuri. Kui aga juuksekadu on olnud väga suur, siis selleks, et uued juuksed kasvaksid tugevad ja kaunid, soovitan juustele anda ka lisaturugutuse. Imehästi toimib selleks 1–2 kuu pikkune kuur Crescina Transdermicu toodetega, et soodustada uute juuste kasvu ja neid tugevdada ning aktiveerida uinunud olekus juuksesibulaid. Selline kooslus on end korduvalt tõestanud ja toimib väga hästi.

Esimese etapi ampullid pidid peatama olemasolevate juuste väljalangemise. Kahe kuu jooksul masseerisin üle päeva ühe ampulliga peanahka ja tõepoolest lõppes juuste väljalangemine paari nädalaga. Teise etapina kasutasin läbipaistvaid ja kollaseid juukseampulle, mis pidid soodustama uute juuste kasvu ja muutma need tugevaks ja elujõuliseks. Nüüdseks võin kinnitada, et uute juuste kasv on märgatav ja uued juuksed tunduvad olevat päris paksud. Seda kinnitas ka hiljuti tehtud uus peanahauuring. Vahe oli nii pildis kui ka protsentides märgatav. Uued juuksed, mis kasvama on hakanud, on paksud ja elujõulised. Soovitan kõigil koroonaviiruse läbipõdenutel, kes näevad, et juuksed hakkavad välja langema, kiiresti tegutseda, sest kaasaegne toetav ravi probleemile on olemas,” on Jane tulemustega väga rahul.