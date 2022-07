„Usun, et sama generatsiooni ja sobivuse vahele tõmmatakse liiga sageli võrdusmärk.“ Vahekord endast kaks korda vanema mehega

Me käisime kohtingutel, keemia meie vahel oli ilmeksimatu. Tõsiasi, et ta oli minust rohkem kui poole vanem näis ebaolulisena, aga oli samas ka natukene kuum. Kui see oli juba ilmselge, et me voodis lõpetame, vaatas ta mind teraval pilgul ja ütles: „Sa ei jõua ära oodata, et mind alasti näha, jah?“.