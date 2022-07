Z-generatsiooni poolt juba ammu omaks võetud trendid, millega lõpuks ka millenniaalid on kaasa minemas

1. Oma vaimse tervise prioriteediks seadmine

Vaimse tervise eest hoolitsemine on viimastel aastatel olnud kuumem teema kui kunagi varem ning pole ka ime, sammume me ju ühest kriisist teise ja see kõik mõjutab meid rohkem kui esmapilgul tunduda võib. Kuigi millenniaalid olid vaieldamatult need, kes mõistsid esimestena, et erinevad vaimse tervisega seotud probleemid on tähelepanu väärt, siis Z-generatsioon tunnistab parema meelega, et need probleemid puudutavad ka neid endid ja julgevad ka suurema tõenäosusega abi paluda. Vaatamata sellele, et millenniaalide - eriti vanemate millenniaalide - jaoks ei ole see alati nii lihtne, on nad Z-generatsioonist aina enam inspiratsiooni ammutanud. Ühe hiljutise uuringu käigus leiti, et millenniaalidki valivad nüüdsest oma tööandjateks pigem ettevõtteid, kus soodustatakse töö- ja eraelu tasakaalu ning toetatakse töötajate füüsilist ja vaimset tervist. Paistab, et noorem generatsioon on siin tõeliselt head eeskuju näidanud!