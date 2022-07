Täiuseihalejast metsaprintsessiks

Olen pidevalt püüdnud vastu tulla teiste soovidele, olla ülesannete kõrgusel, ületades vaimseid ja kehalisi piire. Tihti tervise arvelt. Siiski ei kahetse ma midagi. Olen alati astunud tundmatule maale, sest nii arenen rohkem. Uudishimuliku inimesena erutab mind silt: „Eramaa, võõrastele sisenemine keelatud!“ Ahvatleb teadasaamise võimalus – nii otseses mõttes kui ka metafoorina. Mu ebakindlus on tingitud soovist hakkama saada mistahes oludes või sobituda. Häbenesin seda. Enam mitte. Vastupidi! See „kuradima“ ebakindlus on olnud mu elu positiivide käivitaja. Ma ei vahetaks oma ebakindlust millegi vastu, sest see on kinkinud mulle pingutuse kaudu tohutu hulga kogemusi. Ei ole halba heata. Mõned on saanud lapsi, mina olen sünnitanud muusikat. Igaühel omad väljakutsed.