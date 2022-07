KOGEMUS | Viisin oma harjumustes ellu ühe pisikese muudatuse ja nüüd kõlab muusika mu kõrvus uskumatult hästi

HUAWEI FreeBuds Pro 2 kõrvaklappe esimest korda silmates lummas mind eelkõige nende välimus, peamiselt Silver Blue värvitoon, mis erines mu senistest klassikalistest valgetest Airpodsidest täielikult. Kuigi lihtsuses peitub võlu, siis siinkohal pean tunnistama, et läiklev helesinine võlus mind kordades rohkem. Ilmselt hing ihkas vaheldust ja õrn värvitoon seda ka tagas. Sõpradele oma uusi kõrvaklappe demonstreerides ahhetasid ja ohhetasid nemadki: „Nii ilus värv!“ ja „Oh, vau! Mis need on?“

Lisaks, põhjus, miks ma seni helisummutavaid kõrvaklappe kasutanud ei olnud, peitus selles, et nad ei püsi mul enamasti kõrvas. Pehmed kõrvaklappide katted vajuvad tavaliselt juba mõne sekundiga mul kõrvast välja, olgu need siis S, M või L suuruses. Suur oli mu üllatus, kui suutsin HUAWEI klappidega tunniajasel jalutuskäigul käia ja nad ei proovinud kordagi mu juurest põgeneda. Super, saan edasi katsetada!

Kui mulle pakuti proovimiseks HUAWEI FreeBuds Pro 2 juhtmevabasid kõrvaklappe, olin skeptiline. Olen oma tavaliste Airpodsidega viimased aastad nii rahul olnud, et milleks muuta asja, mis toimib? Samal ajal olin siiski aeg-ajalt uudishimulik, et mis tunne ikkagi on kuulata muusikat helisummutava funktsiooniga või veelgi parema helikvaliteediga. Peale seda, kui uued FreeBuds Pro 2 kõrvaklapid kõrva panin ja Taylor Swifti loo käima lülitasin, olin kohe lummatud. Ausalt, mõtlesin, et annan need kõrvaklapid pikemaks kasutamiseks oma abikaasale, aga teatasin talle enne loo lõppu, et ma ei saa seda ikkagi teha. Ma lihtsalt ei teadnud, et muusika puudutab mu hinge sellise kvaliteediga nii palju sügavamalt ja ma ei ole enam nõus vanade klappide juurde naasma.

Kõik need uhked sõnad...

Eks tehnoloogiafirmadele meeldib müüa oma tooteid igasuguste erinevate uhkete sõnadega nagu „maailma esimene Hi-Res Dual Sound System“ või „Triple Adaptive EQ“, aga ütlen ausalt, ega need sõnad suurt mulle midagi ei ütle. Mulle meeldib, kui saan võimalikult lihtsalt ja loogiliselt (loe: pannes kõrvaklapid tööle ja muusika mängima) toote erilisusest aru. Jah, see on puhas laiskus, sest sageli lihtsalt ei viitsi pikalt süveneda. Küll aga saan aru, kui tootja ütleb, et kõrvaklapid tagavad kõige võimsama helikvaliteedi kogemuse (jah, paarinädalase katsetamise järel võin nõustuda küll), enneolematult hea helisummutuse (mul pole paraku seda küll millegagi võrrelda, aga liiklusrohke tänava ääres jalutades tekkis vahepeal küll tunne, nagu oleksin täna ainukene inimene, kes hommikul ärkama vaevus), kristallselged telefonikõned (varasemalt on mul sellega probleeme olnud, et mu vestluskaaslased ei kuule mind, aga FreeBuds Pro 2-dega seda probleemi veel ette tulnud ei ole) jne.

Põhjus, miks ma pole aastaid Apple'i toodete pealt pikemaks ajaks millelegi muule üle läinud, peitub peamiselt selles, et Apple'i tooted ühilduvad teineteisega nii sujuvalt ja probleemivabalt. Iga kord, kui midagi muud olen proovinud, hävivad juba esimeste minutitega mõned mu närvirakud. Nii oli see ilmselt ka esimene asi, mille ma uusi kõrvaklappe kasutama asudes proovile panin ja minu üllatuseks käis kõik isegi kiiremini kui esimest korda Airpodse iPhone'iga ühendades. Tekkis lausa selline tunne, et keegi oleks salaja varem minu eest kogu raske töö ära teinud. Ka erinevate seadmete - minu telefon, abikaasa telefon ja sülearvuti - vahel ümberlülitudes toimis kõik nagu kellavärk ja see oli ka hetk, kui otsustasin, et selge pilt: need klapid jäävad pikemaks ajaks kasutusse!

Häid sõnu jagub mul ka aku ja selle laadimise kohta. Kuigi klapid ei ole mul just igapäevaselt kasutuses, aga ülepäeviti kindlasti, siis olen rõõmus aku pika kestvuse (kuni 30 tundi) üle. Hetkel on see lausa nii pikk olnud, et ma pole pidanud kõrvaklappe paarinädalase kasutamise jooksul veel kordagi laadima. Nädalasele reisile kaasa võttes rõõmustav uudis, sest mul kipuvad laadijajuhtmed ikka ja jälle koju ununema.

Ega mul lõpetuseks polegi midagi muud öelda, kui aeg-ajalt tuleb ikka oma vanadest harjumustest/lemmikutest lahti öelda ja proovida midagi muud. Iial ei tea, kes või mis sind üllatada võib.