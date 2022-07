Lauren. Kõigepealt ema

Lauren leiab terrassil hõlpsalt varjulise laua, sätib vankri koos magava pisitütre Lunaga (6 k) mugavalt enda lähedale ja tellib kaerapiimaga jääkohvi. Hetked kohvitassiga on tema päevades need vähesed, mis on seotud ainult temaga. „Minu esimene positsioon praegu on olla ema. Luna tuli meie juurde, Linda (peagi 3) on veel endiselt väike. See aasta pole olnud lihtne, aga on olnud nii palju toredam kui eelmine,“ ütleb ta vankrisse vaadates.