Kuidas portreteerida Volkmanni?

Veel hiljuti nägi ta seal all naabrimees Mats Traati andmas fännile raamatusse autogrammi. Ta näeb uusi tulijaid – ukraina vanaisa lapselastega, kaksikud poisid valgete põlvikutega ja tüdrukuke „kringliteks“ palmitsetud patsidega. Ning püsiolijaid, noori emasid, kes vahivad rohkem telefoni kui oma lapsukest vankris. Ta teab peast kõiki ümbruskonna koeri, keda seal jalutatakse, teab isegi seda, mispidi. Toomase horoskoop algavaks päevaks on: vaata esimest hommikust koera, kõnnib see päripäeva, tuleb päev enam-vähem, kui vastupäeva, lähebki teisiti.

...kulgemas 80meetrisel hämaral alleel, Toomas hommikuti justkui vaatetornis. Esialgu püüdis ta end varjata stalinistliku akna põses, siis lõi käega. „Isegi kui keegi sealt alt üles vaadates näeb minu sakris frisuuri, siis ilmselt esimest ja viimast korda. Mälu on lühike,“ ütleb ta. „Aastatega on tulnud ka suhtumine, et why should I care (miks peaksin hoolima)? Ma ei viitsi võtta poose – siis poseerid ka magades, unenäodki muutuvad päevaseks proosaks.“

Seinte ääres on kõrgetesse riitadesse laotud moeajakirjad 1980ndate lõpust. Elutoas laiutab valgustite kollektsioon: on art déco vaimust kantuid ja 1970ndate plasti valatud konnakulleseid, aga ikka on Toomasel tunne, et valgust jääb väheks. Köögiseinal oranž triip kui varane Mondrian, heas toitumuses monstera laial aknalaual. Basenji tõugu kebjas Ra, hellitavalt Rašulja või Sulja, oli Toomase hea sõbranna Esta koer. Kui Esta siitilmast läks, jäi Ra Toomasele. See Anubis-koer võib paari käpaviibutusega päiksepaistest võluda paduvihma, rahe või Colorado mardikad.

„Elu annab ikka kanni! Siis ahastad ja nead, hiljem mõistad, et see oli päris õige asi, sest muidu sa ei oleks elumuudatust teinud,“ mõtiskleb Toomas. „Paar aastat tagasi pidin oma kodust kiiresti välja kolima, uue elamise leidsin just siin, Lauteri pargis.“

„Kunagi ütles Ann Tenno (fotograaf – toim), et tal on aegu, kus ta ei saa nägusid vaadata. Minulgi on terveid pikki perioode, kus ei taha midagi jäädvustada,“ tunnistab Toomas. „Tekib tunne, nagu sulle oleks antud ühekordne priipääse ja uksel korjatakse moblad-kaamerad ära. Mul pole veel diagnoositud Alzheimerit, miks ma peaksingi kõike paaniliselt jäädvustama?! Ja kui peakski tulema Alzheimer, siis poleks ju neist ääremärkustest mingit tolku. Sealt edasi tekib juba tundmus, et ma ei taha kedagi näha ega kellegagi rääkida, pigem loen.“

1990ndate lõpus arvas Toomas, et fotograafia jääb tema viimaseks kannapöördeks. Oli ta neid ju teinud mitugi puhku. 1980ndatel õppis kolm aastat ülikoolis arstiteadust, käis kaks aastat Hermaküla stuudios Vanemuises, siis astus lavakasse, lõpetas XII lennu, tuuritas lauljana mööda Euroopat ringi Hortus Musicusega. Kuid foto kõrvale tekkis ka interjööride loomine. „Ruumi kujundamine on suurema pidemega kui foto,“ tõdeb ta. „Saan tellijaga tuttavaks, aga kui minu lõhn ja pulsilöök tema omaga ei ühti, siis tööd vastu ei võta. Ütlen alati, et loodav ruum peab olema tema nägu. Vahel klient räägib mulle tasakaalustatud liivabeežist ja hallist, aga lõpetab värvipilgariga, sest me oleme sootuks värvilisemad, kui endale ette kujutada julgeme. Personaalsed interjöörid ei pruugi olla romaanid, aga kindlasti on nad värvikad novellid. Ma ei suuda teha ühiskondlikku interjööri. Luues sa nagu nüliksid oma naha, pargiksid selle parimate ideedega ja polsterdaksid kogu tellitud pinna moel nagu tellija soov. Välisukse käepidemed, magamistoa täissiidist tapeedid, parketilõiked, peegliraamid ja dessertlusikad... Teha seda ühiskasutuses olevas ruumis oleks mõttetu enesepaljastus.“

„Ma tahan, et inimestega koos veedetud aeg oleks produktiivne, mul ei ole aega „kilgitantsuks“, ütleb Toomas. „Kas sa tead, mis on Stendhali sündroom? Mind tabas see aastal 1993 Veneetsias, suhteliselt askeetlikus San Rocco kirikus,“ kirjeldab ta kunstiteostest põhjustatud tugevat afekti; psühhosomaatilist seisundit, mida iseloomustavad südamepekslemine, minestus, isegi hallutsinatsioonid. „Lihtsalt läks silme ees mustaks ja hakkasin nutma, nende vormide kultuuriline rikkus ja esteetiline erisus lihtsalt tappis mind ühel hetkel; kõik see, mida olin näinud raamatutes, astus sealt välja. Piinlik... Mõtle, 1.90 pikkune „latt“ kukub keset kirikut pisarais kokku ja sõbrad peavad teda püsti vedima.“

Ka talle endale meeldib sõita, nõnda et keegi teine roolib. Vanasti sõitis ta mõnikord niimoodi bussiga mitu tiiru, ja lõpp-peatuses pöörangut sooritav buss ainult kinnistas tunnet, et ta kulgeb lõputus heeliksis.

Katoliiklaseks ristituna nimetab Toomas end eneseirooniliselt „halvaks vennaks“, kes pühapäeval kirikusse ei lähe. Tema hingamispäeva missa toimub raamatupoes, iseäranis antikvariaadis Raamatukoi. „Olen sellise sünnidaatumiga, et minu ümber olid lapsest saati kogu aeg raamatud. Ma ei mäleta kodust tapeedimustreid ega vaipu, aga mäletan maailmasid riiulites reas,“ sõnab ta. „Oscar Wilde’i ma ei julgenud lugeda kuni viieteistkümneaastaseks saamiseni. See hirmus lilla, ütles mu isa tema kohta. Aga lõpuks Wilde mulle nii palju ei meeldigi, ükskõik mis värvi kriiti peos hoidis.“

Ehk on tema urbanismi-armastus pärit nondest päevadest lapsepõlves, mil Audrus pandi asfalti? Ta kraapis oma küünte alla bituumenit, nii sai seda hiljem nuhutada. „Metsas ma üle kolme päeva vastu ei pea,“ kinnitab ta. „Võin seal olla vaid viisakusest, nii kaua kui küüned kasvavad piisavalt pikaks, et saan jälle nende alla asfalti tõmmata.“

Imelik, aga maanurgast pärit inimene võib mõjuda suurlinlikumalt kui põlislinlane. Nii ka Toomas, kes on sündinud Kivi-Vigalas. „Maalapsena mul ei olnud suvevaheaegasid,“ meenutab ta. „Kurgid, varane kartul, porgandid, veel mingid asjad; muru, mida igal kolmandal päeval ümber maja pügada. Jänesed, lambad, sead...“ Toomas teab täpselt, et „Tõe ja õiguse“ lause töö tegemise ja vaeva nägemise kohta läks edasi. Aga armastus ei tulnd, teda põle tänapäevani Vargamäel kehtis ka tema maale jäämise võimatuse kohta.

Lapsepõlves oli Toomase kodukohas üksainus mägi, millest end alla rullida või suuskadel laskuda, tundus meeletult kõrge. Kunagi kahekümnendates eluaastates läks ta seda otsima ega leidnud. Selgus, see oli väike küngas... Toomasele meeldib hirmsasti Tartust lõuna poole sõites avanev panoraam. „Ja kui jõuad Otepääle, need pinnavormid kui kumerad puusad, pringid rinnad ja põsesarnad!“ vaimustub ta.

„Huulpulksed feministid võivad mind küll põlema panna, aga suva, sest mulle meeldib vertikaal – see suur tahe, mis tõuseb maast taevasse ja toob isegi diagonaalsesse kompasse ärevust,“ ütleb Toomas. „Kõrgehitised on maskuliinsed urbanistlikud monumendid. Mulle meeldivad ka koledad kraanad ja Norman Fostri Gherkin, „Kurk“ Londonis, falloslik disain. Indias pestakse lingamit hommikuti piimaga ja keegi ei räägi siinkohal kürvast. Vertikaal annab võimaluse eristuda. Horisontaalis on kõik samal tasapinnal nagu mannapuder, aga vertikaal on nagu šikk dessert restoranis, kus jäätisele kuhjatakse otsa vahvel ja kirss ja vahukoor ja šokolaadipuru! Mind ei ole šovinismis süüdistatud. Aga see, mille eest kunagi naishääled võitlesid, on lõplikult kätte võidetud: meesfotograafid on vahetunud naisfotograafide vastu. See suund on muutunud nii jõuliseks, et mõnikord mõtlen: kuhu jääb fotograafias mehe pilk naisele?“

Sauna tänav oli lihalik ja paheline, seinad oleks kui tilkunud higi; praegu on see lihtsalt üks munakivine tänavajupp.

Toomasel on kahju, et linn kui niisugune on kaotanud oma seksapiili.

„Seksuaalsus on kolinud netti. 15–20 aastat tagasi oli see avalikult nähtav, parkides, bussipeatustes. Sauna tänav oli lihalik ja paheline, seinad oleks kui tilkunud higi; praegu on see lihtsalt üks munakivine tänavajupp,“ lausub ta. „Mul pole probleemi olnud sättumusega tööde osas, aga ma ei ole ka mingi põlev geilipp. Võib-olla on mõni töö seetõttu ära jäänud, aga võib-olla olen just tänu sellele mõne saanud.“

Ühine ruum lähedastega

Toomasel on üks Comme des Garconsi parfüüm, ta haistab sellesse tembitud nitrolakki ja teetööliste sigaretisuitsu. Ning kuna seda villitakse pudelikestesse ja müüakse, siis, järeldab ta, ei saa olla tema ainuke hull, kellele see peale läheb. Kuigi ta ei suitseta juba neli aastat.

„Olen täiesti moraalitu. Mingi asi sai lihtsalt otsa. Sel hommikul sigaret põles filtriks mu käes, ma lihtsalt ei tahtnud seda enam,“ ütleb ta.

Kas samamoodi on juhtunud ka inimestega?

„Ei ole,“ vastab ta. „Suhtes alati eeldan, et mida rohkem oled suutnud ühes ruumis olla, seda lähedasem peaksid teisega olema. Inimesed, kellega olen pikalt koos olnud, on öelnud, et kuule, see kõik võib muutuda. Olen siis haavunud ja solvunud, sest ei ole sellest aru saanud. Kui sa kellegagi koos olla ei taha, siis oled kogu aeg mingite lõikumiste keskpunktis, kõigi võimaluste hetkes, ja lähed lihtsalt kõrvale... Aeg peaks panema asjad paika. Mu kodu on kellasid täis. Kui tõstan pilgu, siis tahan aega näha, mitte tippida selleks mobiilis neljanumbrilist koodi või sõrmemustrit, no way! Võib ju küsida, et mis ma selle ajaga teen? Ma ei arva, et mina olen nii tähtis. Aga kui tulla tagasi fotograafia juurde, siis minul on pildistatavate ees vastutus. Nemad peaksid minust alles jääma mingisuguste ikoonidena, mina lihtsalt olen selle hetke juures olnud. Nagu ämmaemand, kes ka ei mäleta iga vastsündinu nägu, aga püüab ta vastu võtta parimas konditsioonis ja anda elule üle.“

Inimkeha