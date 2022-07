Anne & Stiili peatoimetajaks saab Kelly Kipper

Kelly Kipper sõnab, et Anne & Stiil sümboliseerib tema jaoks kvaliteeti. „Kavatsen jätkata kursil, kus ajakiri on lugejale justkui hea sõber. Mulle on tähtis, et kajastust saaksid erinevad teemad karjäärist moe, tervise, psühholoogia ja suheteni. Nõnda nagu naiste elus on palju võrdväärselt olulisi tahke, peab neid olema ka elustiiliajakirjas, et see kõnetaks, puudutaks ja aitaks teha elus julgeid – just lugeja jaoks parimaid – otsuseid,“ ütleb Kelly Kipper. Varasemast enam plaanib ta rõhku panna kohalolekule veebis (annestiil.ee) ning ka sotsiaalmeedias, et olla lugejale senisest veelgi kättesaadavam.

„Mul on hea meel, et Mari-Liis saab nüüd mõnda aega pühenduda eraelule, et umbes pooleteise aasta pärast naasta Anne & Stiili toimetusse,“ kommenteerib Anne & Stiili välja andva Ekspress Meedia ASi juhatuse liige Urmo Soonvald. Ta lisab, et Mari-Liis Helvik on Anne & Stiili juhtides sulandanud paberajakirja ja veebi ühtseks tervikuks, mis kõnetab ja haarab iga päev tuhandeid lugejaid. „Ta on otsinud innovatsiooni ning näidanud, et moe- ja elustiilibränd võib olla eesliinil ka ühiskonna kõige teravamate ja poleemilisemate teemadega. Tänud selle eest. Kelly, kellele Anne & Stiili toimetus ning Ekspress Meedia kirjastus on ammune kodusadam, on täis indu ja leidlikkust, et viia peatoimetaja kohusetäitjana ajakiri üha enamate lugejateni, ja plaanib selleks kasvatada väljaande rahvusvahelist haaret eestlaste edulugude kaudu laias maailmas. Aga paika jäävad ka kõik senised Anne & Stiili väärtused, eesmärgid ja unistused. Olen kindel, et Kelly koos ambitsioonika ja tugeva toimetusega saab Anne & Stiili positsiooni kasvatamisega suurepäraselt hakkama.“