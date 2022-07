FOTOD | Nii mõnegi praeguse aja staari garderoob on inspireeritud just Elvis Presley'st

Elvis Presley suri küll 42-aastaselt, aga tema stiil elab paljude südametes ja rõivakappides edasi. Tänavu, kui kinodesse jõudis visionääri ja filmitegija Baz Luhrmanni film „Elvis“, on tõenäoline, et need, kes meenutavad legendi riietuse kaudu, pühivad rokikuningast mõjutatud rõivastelt tolmu ja kannavad neid taas.