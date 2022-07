Oled rahulik tüdruksõber, kellega on võimalik kompromisse teha või hoopis tõeline tulesäde? Sodiaagimärk annab vastuse

Armastad armastust sõna otseses mõttes. Sul on raske leida oma hingesugulast, aga kui ta juba kord sinu teele satub, oled vägagi kompromissialdis ja astud suhtesse teadmisega, et tema kõrval soovid sammuda igavikku. Oled valmis kohandama end kaaslase vajaduste järgi.

Ambur

Oled tuntud kui tõeliselt vaba hing ja suhtes eelistad võtta raskusi kergelt – mõnele partnerile võib see tunduda kergemeelse suhtumisena, aga tõsi on see, et sa lihtsalt ei kannata tülisid. Annad parem ise järele ja mehe jaoks, kes eelistab surfata sinuga samal lainel, oled sa tõeline õnnistus.

Veevalaja

Sinu jaoks on kõige olulisemad sinu isiklikud eesmärgid ja suhtes olles ei ole sina kindlasti see, kes klammerduks või näitaks liigselt emotsioone välja. Ainus, mida sa oma partnerilt eeldad, on vabadus ja rahulik meel. Sinuga on hea koos olla, aga mehe jaoks, kes tahaks pigem rahulikult kodu mängida, sa ei sobi.

Kaalud

Armastad suhtes olemist ja harmooniat. Mehe jaoks oled sa suurepärane kaaslane, sest sa väldid iga hinna eest konflikte ja eelistad, et kodus valitseks rahu. Kahjuks tähendab see nii mõnelgi korral emotsioonide allasurumist, mis ühel hetkel võivad ebasobivas kohas plahvatada.

Vähk

Vähi südant on raske võita, aga kes korra sellega juba hakkama saab, on õnnega koos. Vähi tähtkujust naine annab endast kõik, et hoida suhet koos, ta teeb pidevalt väikeseid romantilisi üllatusi ja soovib kogu hingest, et tema kaaslasel oleks kõik hästi.

Kaksikud

Nagu tähtkujugi ütleb, on sinus kaks poolt ehk oma partneri jaoks oled sa üllatusi täis – ühel hetkel on sinuga lihtne läbi saada, teisel hetkel on kallimal tunne, et ta ei tee sinu meelest mitte kunagi mitte midagi õigesti. Keeruline!

Kaljukits

Sinuga sobib kokku ainult mees, kes on sinuga sarnaselt äärmiselt pühendunud oma eesmärkidele ja teie suhtele. Kuna sa näed ise igapäevaselt oma karjääriga palju vaeva ja sarnast suhtumist rakendad ka oma suhtes, ei tule sinu jaoks kõne allagi, et kaaslane samamoodi ei pingutaks.

Sõnn