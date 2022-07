Pool suve on juba läbi ja seetõttu on ehk sinulgi olnud hetki, kus enam sisse käidud suvised rõivakomplektid ei eruta ja tahaks midagi värsket proovida. Nii tasuks heita pilk moodsate Instagrami mõjuisikute valikutele, sest ehk on võimalik neilt inspiratsiooni ammutada.