Uus lemmik! Jennifer Aniston avaldas, millist trenni ta praegu kõige rohkem armastab

Näitlejanna tunnistab, et on viimasel ajal hakanud tõeliselt fännama pilatest ja kolmeminutilist planku. Juba ühe minuti hoidmine tundub paljude jaoks kui õudusunenägu, kuid Anistoni meelest on see just piisav aeg, et oleks raske ja tulemuslik, aga samas ka tehtav. Lisaks nendele teeb naine pidevalt ka jõutrenni – võtete vahepeal või kodus olles ja televiisorit vaadates on tal alati käepärast mõned hantlid, millega erinevaid harjutusi teha.