FOTOD JA VIDEO | Jennifer Lopezi pulmakleidid on veelgi kaunimad, kui me oodata oskasime

Affleck palus Lopezi kätt tänavu aprillis, libistades naise sõrme rohelise vääriskiviga kihlasõrmuse. „Ma ütlen alati, et roheline värv on mu õnnevärv. Ehk on teil meeles ka üks mu roheline kleit,“ jagas Jennifer toona oma uudiskirjas, vihjates 2000. aastal Grammyde jagamisel kantud Versace kleidile. „Olen aru saanud, et mu elus on juhtunud palju erilisi asju just siis, kui kandsin rohelist.“