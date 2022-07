EKSKLUSIIV | Lauren Villmanni esimene avameelne intervjuu: minu peamine positsioon praegu on olla ema

Laurenit on võimatu mitte märgata, kui ta suve palavaimal päeval justkui läbi miraaži enda ees lapsevankrit lükates kodulähedasse kohvikusse saabub. Tuntud instagrammer, laitmatu stiilitunnetusega modellimõõtu noor ema lehvitab juba kaugelt; tema olekus on sellist sõbralikkust, rahulikkust ja kergust, millega on lihtne suhestuda. Ometi on ta tegelikult väga põhjalik, analüüsiv ja kaalutlev – mille muuga seletada, et ta on alles nüüd otsustanud nõustuda oma esimese persoonilooga ajakirjanduses. Esimese suurema intervjuu andis ta koos kihlatu Tanel Padariga Annele & Stiilile 2020. aasta augustikuus.