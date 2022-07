Adriana sõnab, et kuna tänased meigitrendid on pidevas muutumises, on tänapäeva pigmendid viidud nii ökoloogiliseks ja nahasõbralikuks, et protseduuri õigel teostamisel võiks püsimeik välja kuluda vähemalt kahe aastaga. „Kuna ka ilmastik ja päike mõjutavad püsimeigi värvi, siis tegelikult ei ole hea kui pigment püsib meie naha all kauem kui kaks aastat. Liiga sügavale tehtud püsimeigi puhul võib pigment hakata naha all migreeruma, värvi muutma või tuhmuma. Samuti võib juhtuda see, et tulevad uued trendid, kliendi maitse muutub, varem tehtud meigi stiil või värv ei ole enam moes ja ei sobi/ei meeldi enam kliendile“ selgitab ta.