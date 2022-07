Alates Ceuta hõivamisest 1415. aastal kuni Macau üleandmiseni 1999. aastal võib Portugal väita, et on olnud maailma suurim ja pikima ajalooga impeerium. Ehkki kauged eksootilised maanurgad on praeguseks minevik, mõjub pisike Portugal oma punaste katuste ja viinamarjaväljadega nüüdisaegsetele maadeavastajatele vägagi ahvatlevalt.