Inspiratsiooniks tööotsingul: 25-aastaselt panga turundusjuhiks

Eelmisel aastal juhtisin kolmes Balti riigis toimunud kodulaenukampaaniat „Sinu kodu, sinu reeglid!“, mis pälvis hiljem ka erinevaid tunnustusi. Kuna tegemist oli korraliku eelarvega mastaapse kampaaniaga, siis oli esmalt suur vastutus, et idee saaks piisavalt hea ning seejärel, et see ka äriliselt seatud tulemuse ära tooks. Kampaania tuletas meelde, et lisaks ratsionaalsetele põhjustele on ka ohtralt emotsionaalseid argumente, miks päris oma kodus elada. Selle kampaaniaga seostub ka minu seni kõige ägedam tööpäev Luminoris – see oli pikk võttepäev, kus lõpuks visuaalselt asi ära vormistati. Täpselt selline päev, kus tõdesin, et mul on kõige ägedam töö!