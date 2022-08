FOTOD | Ka üle 50aastaste naiste soengud võivad olla trendikad ja stiilsed! Need on praeguse aja moodsaimad

Kui naised saavad 50aastaseks, hakkavad nende juuksed pigmenti kaotama (kui seda just juba juhtunud ei ole), mille tagajärjeks on juuste hallinemine. Juuste tekstuur võib totaalselt muutuda, näiteks sirgetest juustest saada lokkis või kahused, läikivatest kuivad. Sellele lisaks võivad juuksed hakata ka hõrenema ja välja langema. Seetõttu tasukski rohkem pöörata tähelepanu sellele, et soeng oleks õigesti sätitud ja seeläbi üldmulje kaunim.