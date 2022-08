FOTOD | Salajased nõksud, mida Skandinaavia moekad naised kasutavad, et alati stiilsed välja näha

„Skandinaavia stiil on paari viimase aastaga palju muutunud,“ tõdeb ka armastatud moemõjutaja Pernille Teisbaek moeajakirjas Vogue. „See oli pikalt kinni väga minimalistlikus raamis, aga nüüd on väga värskendav näha moelavadel ka paljusid värvitoone ja mustreid. Samal ajal on see kõik mõnusalt tagasihoidlik ja kerge stiliseerida. Seetõttu on seda ka kerge mõista ja oma garderoobi sobitada.“