Ütle „hüvasti“ kollasele, sest hoopis see on tänavuse suve kõige popim värvitoon

Olenemata sellest, kas kanda oranžikat värvi pealaest jalatallani või vaid aksessuaaridena, igal juhul lisab see särtsakas toon igale look'ile selle vajaliku „ekstra“, et hallist massist silma paista. Inspireeru näiteks saksa moeblogijast ja modellist Caro Daurist, kes värskendas klassikalist suvist rõivastust värvilise trentšmantliga, või skandinaavia moemõjutajast, Pernille Teisbaekist, kelle disaineraksessuaarid lisasid tema väljanägemisele just vajaliku koguse värvi. Igal juhul on positiivne tähelepanu garanteeritud!