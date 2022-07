Kogemuslugu | Kuidas ma vabanesin 4 kilost 1 kuuga, sain oma seedimise korda ja minu akne paraneb iga päevaga järjest enam

Selleks et kehast väljuksid toksiinid, vajab keha palju puhast vett, mille piisavas koguses tarbimine on paljude inimeste jaoks harjumatu. Ka selles suhtes on Zlimline INFRA päästerõngaks, kuna keha lihtsalt nõuab vett, nii et ka kõige kehvem veejooja joob pärast kuud kasutamist kaks liitrit vett päevas. Higistades kehast välja toksiinid ja raskemetallid, muutub keha aluseliseks, mis on vajalik, et ennetada haigusi, olla terve ja sale. Infrapunamati eelis tavasauna ja infrapunasauna ees on see, et toode on kompaktne, kaasaskantav ja kergesti kasutatav ega nõua palju ruumi.