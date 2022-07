KLÕPS | Mari Ojasaar spetsiaalselt talle valminud pruutkleidist: alguses mõtlesin, et otsin ilusa valge kleidi ja viskan selga! Siiski...

Pulmade pidamise plaanid olid paaril ka 2020. aasta kevadel, kuid siis sai selgeks, et suurt pidu niipea pidada ei saa. Peo peale mõeldi ka eelmisel suvel. „Saime aru, et elu ei tasu edasi lükata. Kuid ma ei teadnud, kas olen valmis inimesi nägema. Isegi praegu... Minu jaoks oleks kõige-kõige parem pidu, kui seal oleks õde ka. Mõtlen, et