Ahvenamaa on paradiisisaarelikult ilus. See pole magus muinasjuturaamatu ilu, mis valitseb troopilistel Kariibi mere saartel või Seišellidel – Ahvenamaa ilu on kivine ja karge. Ja karge on ka õhk, kui ühel juulihommikul pisut pärast päikesetõusu Mariehamnis Tallinki laevalt maha veereme.