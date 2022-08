FOTOD | 7 trendi 80ndatest, mis tänu menukale sarjale „Stranger Things“ teevad nüüd võidukäiku

Neljas hooaeg tõi ekraanidele armastatud tegelase Eddie Munsoni, kelle soenguks oligi just see meeldejääv mullet. Alates saate ilmumisest on mulletist saanud tõeline tipptrend. Internetisaidi Zavvi andmetel on otsingusõna „mullet“ otsitud „Stranger Thingsi“ ekraanidele ilmumisest alates lausa 1,9 miljonil korral. Fännide sõnul näeb Eddie välja nagu noor Robert Downey Junior ja kõik kinnitavad, et see soeng on tulnud tagasi selleks, et jääda.

Bomber jakid ja nahktagid

„Stranger Things“ on sari, kus moehuvilised on kindlasti märganud, et seal on erinevatel tegelastel mitmeid eepilisi jakke, alustades Lucas Sinclairi omast kuni Steve Harringtoni bomberi jakini välja.

Top Trendsi andmetel on bomberi stiilis jakk sel aastal just meeste seas üks kõige populaarsemaid riideesemeid. Jakk, mida on tänavapildis aina rohkem näha ja noorte inimeste seas teeb see erilist võidukäiku.

Retuusid jälle jalga

Vahepeal vaadati retuuse veidi põlastavalt, sest need ei ole ju ometi õiged püksid ja paljud neist paistavad läbi, nii et kanda ei ole sellest isegi eriti teadlik... Kuid nüüd, mil inimesed armastavad lisaks kaunile väljanägemisele ka mugavust, on retuusid jälle moodi tulnud.

Vuntsid on tegelikult... seksikad?

Tegelaskuju Jim Hopperil oli tõenäoliselt sarja kõige meeldjäävam vunts. Vahepeal ei näinud tänavapildis enam üldse vuntse, kuid kes vähegi enda ümber on vaadanud, on märganud, et isegi nooremapoolsete meeste seas on korralik vunts jälle vägagi hinnas.

Katkised teksad ei jäänud 80ndatesse maha

Allikas Who What Wear toob välja, et juba 2019. aastast on katkised teksad jälle moes olnud. Ehkki vanaemad võivad neid nähes peast kinni haarara ja neil võib tekkida vastupandamatu soov haarata niidi ja nõela järele, siis tänavapildis on näha, et lõhkised teksad on vägagi popid.

Soojad säärised