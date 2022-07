Demi Moore inspireerib küpses eas naisi juukseid pikaks kasvatama: mind häirivad reeglid, mil pole reaalset põhjendust

„Mäletan, et keegi ütles, et kui naised saavad vanemaks, ei tohiks neil olla pikad juuksed. Miski selle juures jäi mind kummitama,“ jagas ta ajakirjas People. „Nagu, kes ütleb? Mina näen, et kui need kasvavad ja see pole ebatervislik, siis miks meil ei võiks olla pikad juuksed? Mind häirivad reeglid, mil pole reaalset põhjendust või tähendust.“

Pikkadesse juustesse armus Moore peale seda, kui oli aastaid katsetanud erinevate lõikustega, et trendidega sammu pidada. Lisaks nõudis tema töö näitlejana pidevaid muutusmänge, aga enam ta nendega kaasa ei lähe. „Ma olen oma juustega kõike teinud. Olen pealage raseerinud. Olen juukseid värvinud. Mul on olnud bob-stiilis lõikus,“ rääkis ta. „Arvan, et nüüd, kui olen vanem, tean ka seda, et mul pole vaja enam kellelegi midagi tõestada. Seega, kui mu juuksed peavad tõesti teistsugused olema, võivad nad mulle paruka pähe panna.“

Muuseas jagas Demi hiljuti mõtteid 60-aastaseks saamise osas ja miks see temas elevust tekitab. Ta sõnas, et teda ei defineeri mingisugune number ja selle asemel defineerivad teda elukogemused. „Kui saad 59seks ja mõtled, et „noh, ma saan 60“, on see isegi vabastav. Mõtlen oma 60aastasele vanaemale ja paistis, et ta on juba leppinud, et on vana, aga mina tunnen end nii mitmel viisil rohkem elus ja kohal kui kunagi varem.“