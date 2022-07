Personaaltreeneri Annie Mulgrewi sõnul on tugevad kerelihased võtmesõnaks, et keha saaks normaalselt toimida. Kui inimese „tuum“ on tugev, tähendab see paremat liikumis- ja töötamise võimet. Tugevad kerelihased tagavad stabiilsuse ja tasakaalu ning parandavad inimese võimet sooritada paremini igapäevaseid ülesandeid. Mida tugevamad on kerelihased, seda vähem koormatud on alaselg, põlved ja õlad. Need kolm kehaosa on aga just need, mis inimestel tavaliselt kõige rohkem valutama kipuvad.