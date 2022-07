KLÕPS | Olena Zelenska moeajakirja Vogue kaaneloos: need on olnud minu elu kõige hullemad kuud

Nüüd, kui sõda Ukrainas on jõudmas uude kriitilisse faasi, on riigi esileedi Olena Zelenska roll veelgi olulisem. Just tema esindab suurepäraselt seda, milline mõju on sõjal rahva vaimsele tervisele. „Need on olnud minu ja kõigi ukrainlaste elu kõige hullemad kuud,“ sõnas ta moeajakirjale Vogue antud intervjuus. „Me ootame võitu. Meil pole kahtlustki, et see juhtub, ja see aitab meil edasi võidelda.“