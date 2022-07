Varjevõrkude punumist organiseeriv Anu Lensment sõjaväsimusest: millest on meil siin tegelikult väsida?! Ukrainas on pidev oht elule

„Sõjaväsimuse jutt on hea vabandus, kui sa ei viitsi mõelda, kuidas saaksid aidata. Ma ei aktsepteeri seda. Aidata on tegelikult päris lihtne,“ ütleb stilist ja kostüümikunstnik Anu Lensment . Ta lubab, et organisatsioon Aitan Kaitsta valmistab varjevõrke seni, kuni neid vaja on. Kuni sõda läbi saab.

„Mõne kuuga on tekkinud uus maailm, millest ma enne mitte midagi ei teadnud,“ võtab Anu oma viimase aja tegemised kokku. Nagu paljud teised, tundis temagi 24. veebruaril, et peab midagi tegema. Kuidagi aitama. „Tormasin, padjad kaenlas, ühte kohta ja, sokid näpus, järgmisse. Sain peagi aru, et selline rapsimine ei ole jätkusuutlik, et on vaja end kuidagi fokuseerida.“ Ta sai teada, et Johanna-Maria Lehtme on loonud MTÜ Slava Ukraini, mille kaudu hakati Ukrainasse saatma humanitaarabi ja meditsiinitehnikat. „Mulle avaldas muljet, et nad suunasid oma tegevuse otse Ukrainasse ehk hakkasid kiirelt ja efektiivselt tegelema sealsete kaitsjate aitamisega. Mulle tundus, et kui püüame olla toeks lahinguväljal, siis see on kõige efektiivsem viis abi osutada. Esmalt läksingi neile appi – sorteerisin asju, komplekteerisin kaste. Varsti mõistsin, et inimestest, kes suudavad asju sorteerida ja komplekteerida, on ukse taga järjekord.“