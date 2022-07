Hambakliinikud, kelle kätte võid usaldada oma kauni naeratuse

Ausus, pühendumus, professionaalsed oskused ja patsiendi heaolu on väärtused, mis juhivad Sakala Hambaravi igapäevast tööd. Siinsete arstide kompetents on suur ning hõlmab kõiki hammaste tervisega seotud valdkondi, muu hulgas hambaravi, proteetikat, ortodontiat, endodontiat ja implantoloogiat. Koostöö kliinikumi eriarstide vahel on tihe. Nii saavad ka kõige keerukamad ravijuhtumid tervikliku ja parima võimaliku nüüdisaegse ravi. Nii proteetiliste tööde kui ka röntgenülesvõtete tegemiseks on kliiniku personali kasutada kõige moodsam 3D-tehnoloogia, mille abiga juba esimesel visiidil täpseid restauratsioone teha.

Maxilla kliinikutes on sõlmitud alla 19-aastaste hambaravileping ja kasutada saab ka täiskasvanute hambaravihüvitist . Tallinnas Novira Plazas asuval Maxillal ja Tartu Maxillal on leping ka näo- ja lõualuukirurgia erialal.

Maxilla Hambakliinikud on Eesti Haigekassa lepingupartnerid. Maxilla Hambakliinikutel on väga mugav võimalus teha oma broneering veebis: maxilla.ee/broneering

Maxilla meeskond töötab iga päev selle nimel, et pakkuda patsientidele parimaid lahendusi, professionaalset hambaravi ja meeldivat kogemust. Iga patsient peab tundma, et temast hoolitakse — olgu ta mure suur või väike.

Kõik Maxilla kliinikud on varustatud modernse hambaravitehnika ja parimate materjalidega. Kliinikutes töötavad arstid on oma ala spetsialistid, kes pideva enesetäiendamise kõrval panevad rõhku ka hea ja meeldiva klienditeeninduskogemuse pakkumisele.

Maxilla Hambakliinikul on üle 33 aasta kogemust, olles üks Eesti esimesi erahambakliinikuid! Nende aastate jooksul on Maxilla Hambakliinik alati kõige olulisemaks pidanud oma patsientidele kvaliteetse hambaravi ja suurepärase klienditeeninduse pakkumist.

Sakala Hambaravis pakutakse ka üldnarkoosis ja sedatsioonis hambaravi. Seda nii lapspatsientidele kui ka täiskasvanutele. Kuigi narkoosis hambaravi (üldanesteesias hambaravi) kasutatakse eelkõige mastaapsemate kirurgiliste sekkumiste puhul selleks, et vähendada kaasnevat valutunnet või ravi puhul ilmnevaid vastureaktsioone, on üha sagedasem põhjus säärase ravimeetodi kasutamiseks suur hirm hambaravi ees. Narkoosis hambaravi on lisavõimalus, kui muud variandid ammenduvad — tavaliselt vajab see üht visiiti ja nõuab minimaalset (kui üldse) patsiendipoolset koostööd.

Ka raviaegade broneerimine on tehtud ütlemata mugavaks. Kliinikumi pakutavate teenustega saab tutvuda ja raviaega broneerida Sakala Hambaravi kodulehel.

Koduleht: Sakala Hambaravi

Kotka 12, Tallinn

+372 5335 9966

Lumen Hambakliinik — Sinu Hambakliinik Viimsis



Lumen Hambakliinik asub mereäärses Viimsis. Käes on meie 30. tegutsemisaasta Eesti hambaraviasutuste maastikul. Kliinik on arenenud ja kasvanud kindlat ja rahulikku teed pidi. Patsiendist hoolimine, professionaalsus oma töös, kõrgtehnoloogia kasutamine — need on väärtused, millest püüame alati juhinduda.

Kliinikul on Viimsis kaks asukohta:

- Viimsi SPA majas, kus toimuvad lasteravi ja hügienisti vastuvõtud;

- Viimsi Äritares, kuhu on koondatud digitaalsed diagnostika- ja analüüsimisvahendid, oma CAD / CAM-i hambalabor ning uued ravikabinetid ja kust avaneb ilus vaade Viimsi mõisapargile. Kõik kliiniku ruumid on varustatud õhupuhastajatega, kindlustame alati patsientidele steriilsed ja nõuetekohased vahendid. Ooteruumid on avarad ja turvalised.