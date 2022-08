Kuninglik elu ei ole alati muinasjutuline. Printsess Diana arvamus prints Charlesist nende esmakohtumisel jahmatab paljusid

„Ma ei olnud õnnelik. Ma ei üritanud abielu küll kuidagi ära jätta, kuid ma arvan, et see oli mu elu halvim päev,“ paljastas Diana dokumentaalfilmis.



Pärast käevõru leidmist, mille Walesi prints oli Camillale graveerinud, usaldas Diana oma õdede, Sarah’ ja Jane’i arvamust. „Bad luck Duch,“ vastasid nad selle peale, nagu kirjeldas Andrew Morton raamatus „Diana: Her True Story — In Her Own Words“. „Nad ütlesid, et on liiga hilja taganeda.“



Neid sõnu ei olnud Dianal, kes väidetavalt tundis kerget aukartust oma kahe vanema õe suhtes, kerge kuulda. Tegelikult tutvus Diana oma tulevase abikaasaga juba aastaid enne nende kurikuulsat pulma ja nende kohtumine oli kõike muud kui tavapärane.