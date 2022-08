Just nii peaksid oma tütrega rääkima, kui soovid, et ta tulevikus enda välimuse pärast ebakindlust ei tunneks

„Jah, teame, et oleme jõuluvana vastu karmid. Ta tahtis ainult head. Ja kui seda, et tüdrukud peavad kuulma, et nende ainus huvipakkuv omadus on nende välimus, tuleks ette – nagu tulevad jõulud – vaid kord aastas, poleks jõuluvana kommentaaridel kaalu,“ kirjutavad Christopher Scanlon ja Kasey Edwards oma värskelt eestikeelsena ilmunud raamatus „Kuidas kasvatada tüdrukuid, kes endale meeldivad“.