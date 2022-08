9 kuud rasedana Ukrainast põgenenud Natalia: kõik, mida lapsed purustatud linnades näevad ja kuulevad… See on raske

Käes on suvi, see kõige kuumem osa sellest. Uudisteportaalid kirjutavad võidu põrgukuumusest ja kuidas ebamugav ilm võimalikult valutult üle elada. Natalia (35) jaoks on 32kraadine leitsak köömes, sest tema tuli siia päris põrgust – plahvatuste, surma ja hirmu keskelt.