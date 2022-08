FOTOD | Staarid ees, moejüngrid järel! Just nüüd on aeg riietumisel inspireeruda lapsepõlve lemmikleludest

Barbie on vaieldamatult 2022. aasta moemuusa ja peamiselt väljendatakse oma armastust selle maailmakuulsa nuku vastu erkroosat värvitooni kandes. Esimeste seas läksid trendiga kaasa superstaarid, näiteks Megan Fox, kes koos kallima Machine Gun Kellyga nägid Kelly karjäärist rääkiva dokumentaalfilmi „Life in Pink“ esilinastusel välja nagu päriselu Barbie ja Ken. Barbie’st on rõivastudes inspiratsiooni ammutanud teisedki tuntud näod, olgu siis pealaest jalatallani puuderroosasse rõivastunud Kim Kardashian või Met Galal roosat kandnud Rumeenia-Ameerika näitleja. Võib öelda, et roosa on vallutanud meelelahutusmaailma.