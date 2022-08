KUUS asja, mida peaksid Marilyn Monroe ilurežiimi kohta teadma

„Isiklikult olen vastu liiga päevitunud nahale, sest mulle meeldib tunda end üle keha blondina,“ selgitas Monroe, miks teda väga sageli basseini ääres päevitamas ei kohta ja seda ajal, mil see oli Californias väga moes.

Ta eelistas väga kindlat blondi värvitooni

Kui mõtled, millist värvitooni Monroe oma juuksurilt palus, siis ilmselt ei tule sa selle peale, et vastus on „padjapüüri valge“. Monroe lasi oma juukseid iga kolme nädala tagant blondeerida ja vältis juuste liiga sagedast pesemist, kasutades selle asemel ülepäeviti hoopis Johnson's-i beebipuudrit kui kuivšampooni.

Ta kasutas huulte täidlasemaks muutmiseks kavalat nõksu

Ta teadis, kui oluline on korralikult magada

Monroe armastas magada viis kuni kümme tundi ööpäevas ja pühapäeviti võtta veel vabamalt. „Vahel kulub mul kaks tundi, et ärgata. Naudin igat viimast hetke sellest logelemisest,“ ütles ta intervjuus ajakirjale Pageant.

Ta eelistas kanda voodis vaid parfüümi

Monroe ei kandnud voodis ööriideid, väites, et pidžaamad ja „hirmuäratavad öösärgid“ segasid ta und. Selle asemel kandis ta enda sõnul hoopis viit tilgakest Chanel No.5 parfüümi.

Ta armastas jäävanne

Kuigi Wim Hof ja teised kuulsad nimed on jäädušid ja -vannid nüüd populaarsemaks muutnud, oli see Monroe ajal pigem haruldus ja naine justkui teerajaja. Miks ta seda tegi? Selleks, et hoida nahk pinguldatu ja siledana.