Uutmoodi tüdrukuteõhtu, sünnipäev või firmapidu? Vii sõbrannad lahinguväljale ja merele!

Korralda endale või oma sõbrannale unustamatu tüdrukuteõhtu merel! Purjetamine.com on juba 15 aastat pakkunud erinevaid jahirendiga seotud teenuseid ja selle aja jooksul on nad korraldanud üle 300 tüdrukuteõhtu. Nende kõige populaarsemad paketid on kuni 10, 12 ja 15 inimesega jahisõidud, kuid jahipargis on ka mootorlaev, mis mahutab kuni 100 inimest. Suurema ürituse korral on korraga merele võimalik viia lausa 300 inimest. Nii et olgu seltskond kui suur tahes, merel on ruumi küll! Meresõite pakutakse nii Tallinnas kui ka Pärnus.

Selleks, et pruut saaks vallalise eluga väärikalt hüvasti jätta, on merel erinevad traditsioonid. Näiteks saab pruut merel ära rääkida kõik saladused, mis tal veel jäänud on, ja need igaveseks merele „unustada“. Samuti saab ta kõikide endiste meeste nimed kivile kirjutada ja need sügavale Tallinna või Pärnu lahe põhja uputada või ekside nimed hoopis õhupalliga „õhku lasta“.

Lisaks purjetamisele pakub purjetamine.com mitmeid lisateenuseid, mis peoelamuse veelgi paremaks muudavad. Näiteks jahi kaunistamine, limusiinitransfeer, catering ning video- ja fototeenus.

Iga pruudi vallalisepõlv vajab väärikat ärasaatmist ja parim viis selleks on muidugi tüdrukuteõhtu merel. Mine merele ja veendu selles ise!

Oled korraldamas tüdrukuteõhtut või sünnipäeva ning otsid midagi ägedat ja aktiivselt lõbusat, mida saaks veel aastategi pärast naeruga meenutada? Spaa, maniküür, päike ja muud hellitused on küll väga mõnusad, kuid teeks seekord sõbrannadega midagi uutmoodi põnevat? Minge tüdrukutega paintball’i mängima!

„Ma poleks uskunud, see ei olegi nii valus! Nii äge! Lähme uuesti ja siis võtame poisid ka kaasa, neile kuluks üks kuul kuklasse ära!“