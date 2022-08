Seks on enamasti mõnus tegevus, orgasmi ajal vabanevad õnnehormoonid, tunneme end rahuldatuna ja hästi. Aga mis juhtub meie ajus sel hetkel, kui me seksime? Kas oled sellele varem mõelnud? Neuroteadlane ja raamatu Why Good Sex Matters autor Nan Wise oskab sellele vastata.