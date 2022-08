FOTOD | Kuus kuldreeglit 2022. aastal armastatud ketside kandmiseks, et eriti šikk välja näha

2022. aastal oled tõenäoliselt isegi tänavapildis inimesi uudistades märganud, et vähem on rohkem. Kui armastad praegu suvel kanda erksavärvilisi kleite, mis on iseenesest juba tõelised pilgupüüdjad, siis kanna nende juures tagasihoidlikke valgeid ketse. Erksavärvilised tossud jäta neid kleite kandes pigem kappi.

Värvilised tossud ja neutraalsed riided

Kuna vähem on rohkem, siis eelmisele punktile vastukaaluks tasub erksavärviliste tossude juures eelistada neutraalset tooni riideid. Kui soovid neid tosse kandes riietusse rohkem värvi lisada, eelista mõnda värvilist väikest kotikest või aksessuaarina julget värvi suuremaid kõrvarõngaid. Et tossud saaksid oma värvilises hiilguses tõeliselt särada, kanna teksaseid, mis on pigem kolmveerandlõikega, et sääreosa ei kataks ketsi pooleldi ära.

90ndate stiilis teksade juurde sobivad Conversid

On vähe kahe- ja kolmekümnendates noori, kelle jalatsiriiulis poleks vähemalt üht paari Converse ketse. Klassikalised ja ülimugavad ketsid, mille juurde sobib kanda uuesti moodi tulnud 90ndate stiilis teksapükse.

Retroketsid – kas liiga palju retrot on üldse olemas?

Kas sul on juba olemas need retrod Onitsuka Tiger tossud? Kui jaa, siis kanna mõnuga, retro on moes. Kui need juba jalas on, siis selliste tossude juurde sobivad hästi alt laienevad teksad ja polosärgid. Miks mitte isegi heegeldatud kleit?

Väljapaistvad sokid tänavapildis

Kui mõned aastad tagasi kandsime kõik sokke, mis vaevalt varbaotsa ära mahtusid, et kindlasti ei oleks ketsi seest midagi paista, siis see trend on nüüd muutunud. Kanna mõnuga erksavärvilisi ja mustritega sokke, kuid vaata, et sa ei sikutaks neid sääre keskosast kõrgemale. Siis tekib juba natuke veider valesti läinud koolivormi tunne.

Kõrgema tallaga ketsid sind juba alt ei vea