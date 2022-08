Õhukeste juuste omanikud teevad juuksehoolduses sageli vigu, mida stilistid soovitavad tungivalt vältida

Naistel on juustega tihtipeale suur häda – küll ei hoia soeng õigesti, juuksed ei kasva piisavalt kiiresti, beebijuuksed on igal pool... Aga üheks kõige suuremaks murekohaks on enamasti fakt, et juuksed on väga õhukesed. Vältimaks seda, et juukseid hooldades jätad neist ise veelgi õhema mulje, on stilistid koostanud nimekirja peamistest vigadest, mida õhukeste juuste omanikud teevad.