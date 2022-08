Siin on NELI põhjust, miks sa ei tohiks oma naha niisutamist kindlasti vahele jätta

Nahk on inimese suurim organ ja täidab erinevaid funktsioone alates siseorganite kaitsmisest kuni väliste kahjustuste eest kaitsmiseni välja. Samal ajal peab nahk kahjulike UV-kiirte, saasteainete ja keskkonnas leiduvate bakterite tõttu kogema palju stressi. „Võib öelda, et nahk vastutab meie heaolu eest nii seest kui väljast. Seetõttu on äärmiselt oluline hoolitseda naha eest ja astuda aktiivseid samme terve naha tagamiseks. Seda saab teha regulaarselt puhastamise ja niisutamise rutiini järgides,“ sõnab loodusterapeut Mai-Liis Kivistik.