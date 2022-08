Helen Mirreni kauni välimuse saladused: ei midagi ekstreemset, aga seda üht asja tuleb küll iga päev teha

Mirren meenutab lõbusat seika oma lapsepõlvest – tal oli suur soov päevitunum välja näha ning nutika tüdrukuna hakkas ta vahendeid oma soovi täitmiseks otsima köögist. Ülejäänud praekaste tundus olevat sobiv „aine“, mida oma jalgadele määrida. See nipp küll ei töötanud, aga aastate jooksul on Mirren avastanud, et nii mõnigi toode, mida kasutatakse toidu valmistamisel, sobib ka iluvahendiks. Üks tema lemmikutest on riitsinusõli, mida ta kasutab nii oma nahal, juustel, küüntel, kulmudel kui ka ripsmetel. Tema sõnul paneb väike kogus riitsinusõli näonaha särama, tugevdab küüsi ja muudab ripsme- ning kulmukarvad pikemaks ja tihedamaks.

Trenn: ei midagi ekstreemset, aga seda tuleb teha iga päev

„Vähem on rohkem“ on näitlejanna veendunud, eriti veel siis, kui asi puudutab trenni tegemist. Tema puhul tähendab see, et ta on vaimustunud Kanada õhuväe naiste treeningrežiimist, mis kestab kõigest 12 minutit, kuid fookus on suunatud kõikidele lihasgruppidele ja tugevdab kogu keha. Mirren ei ole veel teisest tasemest kaugemale jõudnud, kuid ta naudib just seda treeningprogrammi. „Ei midagi ekstreemset, aga seda tuleb teha iga päev. Ma olen uskumatult laisk ja vahel jätan mõne päeva vahele, kuid tean, et parimate tulemuste saavutamiseks peaks seda tegema ikkagi iga päev.“

Uuesti 25aastane? Ei, aitäh!

Mirren rõhutab, et tema isiklikult ei sooviks vahepeal ajas tagasi minna ega midagi muuta. „Kui keegi ütleks, et mul oleks võimalus jälle 25aastane olla, siis ma keelduksin sellest pakkumisest. Vananedes muutub inimese füüsiline keha, aga ajaga õpime me ju nii palju. Sellega on vaja leppida ja tasub mõista, et igal vanusel on plusse ja miinuseid,“ mõtiskleb näitleja. Ta nendib, et on ise palju õnnelikum, kui lepib vanusega kaasnevate iseärasustega ega pööra neile erilist tähelepanu ja keskendub pigem sellele, mis teda õnnelikuks teeb.

Igavene otsing ideaalse ripsmetuši järele