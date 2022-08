FOTOD | Trendid tulevad ja lähevad! Need moesuunad tasub saabuva sügise hakul ära unustada

Praegune mikro-käekottide laine sai alguse 2019. aastal, kui Jacquemus Pariisi moenädalal oma Mini Le Chiquito kotti debüteeris, ja sellest ajast peale on see aksessuaar jätkuvalt trendikas. Siiski, saabuvaks sügiseks võiks investeerida kvaliteetsesse käekotti, mis mahutab kõik su vajalikud asjad ära. Kui suvel on veel normaalne festivalil oma sõpradelt paluda, et nad sinu telefoni oma normaalsuuruses käekotti paneksid, siis sügisel võiks oma asjadega ikkagi ise hakkama saada. Mikro-käekott ju telefoni ei mahuta.

Ehkki need on sel aastal olnud hea vaheldus teksapükstele, mis on nii kõrge värvliga, et on peaaegu rindadeni tõmmatud, ei ole see sügiseks just kõige mõistlikum valik. Pluusi ja teksaste vahele jääb paljas nahk, ehk võid külmetuda ja peame tõdema, et tänavapildis ei ole see ka just kõige kenam vaatepilt.