Kadestad oma sõbrannat, kes käib iga paari kuu tagant juukseid lõikamas, sest väidetavalt need kasvavad lihtsalt nii kiiresti? Samal ajal ei suuda sa isegi mäletada, millal sinu omadesse millimeeter juurde tuli. Aga see ei tähenda, et juuksed enam ei kasvagi. Juuksuritel on mõned head ja aegumatud nipid juuksekasvu kiirendamiseks.