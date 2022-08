Mehed, vaadake oma menüü üle! Kümme toitu, mis suurendavad seksiisu ja turgutavad meheau tervist

Õun on energiat andev vili, mis annab lihastele jõudu ja on suurepärane amps hilissuvel, kuid lisaks sellele sisaldavad õunad kvertsetiini – flavonoid, mis omab põletikuvastaseid omadusi ja vähendab eesnäärmevähi riski.

Banaanid

Banaanid sisaldavad spetsiaalset ensüümi, mida nimetatakse bromelaiiniks, mis annab põletikuvastase ja verd vedeldava toime, aidates tõsta testosterooni taset. Banaanis on ka kõrge kaaliumisisaldus, mis on vereringe ja seksuaaltervise seisukohalt ülioluline.

Peet

Paljud põlgavad peedi maitset, aga meeste jaoks on oluline teave, et peedis on kõrge nitraatide sisaldus – need on vasodilataatorid, mis avavad versooni ja suurendavad kehas verevoolu.

Brokoli

Lisaks sellele, et brokoli on soodne ja kiudaineterikas, sisaldab see C-vitamiini, mida seostatakse libiido parandamisega. Ehk on lõpp teha brokoli põlgusele ja leida retsept, milles brokoli sind positiivselt üllataks?

Porgand

Porgandis on palju A-vitamiini, mis aitab reguleerida suguhormooni progesterooni sünteesi ja stimuleerib ka sperma tootmist.

Seller

Sellel kalorivabal toidul on tugev aroom, mis higinäärmete kaudu vabanemisel meelitab ligi vastassoo esindajaid ja võib seksuaalset erutust suurendada. Seller sisaldab E-vitamiini, magneesiumi, niatsiini, kaaliumi ja tsingi kombinatsiooni, mis kõik on vahekorra õnnestumiseks vajalikud ained. Selleri varre sees on veel üks võimas koostisaine - arginiin – aminohape, mis laiendab veresooni taolisel moel nagu Viagra.

Tšillipipar

Ajakirjas Physiology & Behavior avaldatud uuring näitab, et meestel, kellele meeldib vürtsikas toit, on testosterooni tase keskmisest kõrgem. Tšillipipar sisaldab kapsaitsiini ehk ainet, mis tekitab suhu põletustunde, tõstab pulssi ja stimuleerib närvilõpmeid. Kapsaitsiiin mängib olulist rolli ka endorfiinide ehk õnnehormoonide tootlikkuses.

Šokolaad