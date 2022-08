Ehtekunstnik Sigrid Kuusk loomisest, tagasilöökidest ja plaan Bst: veel eelmisel aastal oli CV Keskus lahti. Raske on, vahepeal ikka täiega

Kui pisike Sigrid paar-kolmkümmend aastat tagasi ema ehtekarbis sobras – helmekette ja hõbedasi ripatseid kaela sobitas –, siis ta veel ei teadnud, et ühel ilusal päeval voolivad tema vilkad sõrmed ilu, mis on iga aardelaeka uhkus.

Sigrid Kuusk (32) on ehtekunstnik, kelle looming ei jää märkamata. Tema küütlevad Soho sarja kõrvarõngad on kui kergkaalus diskopallid, mis püüavad pilke võluva vallatusega – neist ei saa mööda vaadata isegi siis, kui kõrvarõngaste ümar vorm on kastetud siivsalt sädelevasse musta.